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رغم الانتقال لـ«بيجو».. أوبل لا تزال تعاني خسائر مادية فادحة

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رغم الانتقال لـ«بيجو».. أوبل لا تزال تعاني خسائر مادية فادحة رغم الانتقال لـ«بيجو».. أوبل لا تزال تعاني خسائر مادية فادحة

التحرير

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تلقت شركة "أوبل" الألمانية خسائر مادية جديدة في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت 250 مليون دولار.

وبحسب موقع "أوتو بلوج"، فإن انتقال الشركة الألمانية إلى "بيجو – ستروين" مطلع العام الجاري لم يشفع لـ"أوبل"، وظلت تعاني خسائر فادحة بالربع الثاني من العام.

وبدأت "أوبل" خطط تسويقية عاجلة بعد إتمام انتقالها بشكل رسمي إلى الشركة الفرنسية مطلع أغسطس الماضي، وذلك استعدادًا لطرح موديلات وإصدارات متطورة من سياراتها الشهيرة.

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وكانت أوبل قد أعلنت عزمها تقديم نسخة جديدة كليًا من سيارتها "أسترا"، إضافة إلى إنتاجها إصدار جديد ينتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV” الشهير باسم "جراند لاند X”.

 

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التحرير

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