أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

تمرد تعلن خريطة مسيرات الغد في القاهرة والمحافظات ضمن فعاليات جمعة “لا للإرهاب”

  • 22
Google+ Print
تمرد تعلن خريطة مسيرات الغد في القاهرة والمحافظات ضمن فعاليات جمعة “لا للإرهاب” تمرد تعلن خريطة مسيرات الغد في القاهرة والمحافظات ضمن فعاليات جمعة “لا للإرهاب”

حملة تمرد – أرشيفية

نشرت حملة تمرد خريطة مسيرات لتظاهرات الغد المتوجهة بعد صلاة الجمعة الى ميدان التحرير وقصر الاتحادية تحت شعار “لا للإرهاب” .

وجاءت خريطة المسيرات كالتالي :

الدرب الأحمر – أمام مسجد قيون ويبدأ التجمع الساعة 5 ويكون خط السير “باب الخلق – حسن الأكبر – طلعت حرب – التحرير ”

الزمالك – من أمام وزارة الثقافة وويبدأ التجمع الساعة 5، ويكون خط السير ” الأوبرا – كوبرى قصر النيل – التحرير”

المهندسين – ميدان مصطفى محمود ويبدأ التجمع الساعة 4 ويكون خط السير ” شارع جامعة الدول العربية – شارع الدقى – شارع التحرير – كوبرى قصر النيل – التحرير”

عين شمس – ميدان ألف مسكن ويبدأ التجمع الساعة 3 ويكون خط السير  ”شارع جسر السويس – إشارة روكسى – الاتحادية”

الجديدة – ميدان الحجاز ويبدأ التجمع الساعة 3 ويكون خط السير “الحجاز – سفير – صلاح الدين – روكسى – الاتحادية”

مدينة نصر – أمام سيتى ستارز ويكون التجمع الساعة 3.30 والتحرك 4.30 ويكون خط السير: سيتى ستارز – شارع الثورة – شارع المرغنى – الإتحادية”

المطرية – ميدان المطرية ويبدأ التجمع الساعة 5 ويكون خط السير “المطرية – الحلمية – تجنيد – جسر السويس – إشارة روكسى – المرغنى – الإتحادية”

إما فى المحافظات أعلنت تمرد أن خريطة المسيرات فستكون كالتالى :

بنها : أمام مبنى المحافظة

الأسكندرية : ميدان سيدى جابر

طنطا : أمام مبنى المحافظة

المحلة : ميدان الشون

السويس : ميدان الأربعين

بورسعيد : ميدان الشهداء

السويس : ميدان الممر

الزقازيق : أمام مبنى المحافظة

كفر الشيخ : دوران كفر الشيخ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط