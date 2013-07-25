تمرد تعلن خريطة مسيرات الغد في القاهرة والمحافظات ضمن فعاليات جمعة “لا للإرهاب”

نشرت حملة تمرد خريطة مسيرات لتظاهرات الغد المتوجهة بعد صلاة الجمعة الى ميدان التحرير وقصر الاتحادية تحت شعار “لا للإرهاب” .
وجاءت خريطة المسيرات كالتالي :
الدرب الأحمر – أمام مسجد قيون ويبدأ التجمع الساعة 5 ويكون خط السير “باب الخلق – حسن الأكبر – طلعت حرب – التحرير ”
الزمالك – من أمام وزارة الثقافة وويبدأ التجمع الساعة 5، ويكون خط السير ” الأوبرا – كوبرى قصر النيل – التحرير”
المهندسين – ميدان مصطفى محمود ويبدأ التجمع الساعة 4 ويكون خط السير ” شارع جامعة الدول العربية – شارع الدقى – شارع التحرير – كوبرى قصر النيل – التحرير”
عين شمس – ميدان ألف مسكن ويبدأ التجمع الساعة 3 ويكون خط السير ”شارع جسر السويس – إشارة روكسى – الاتحادية”
مصر الجديدة – ميدان الحجاز ويبدأ التجمع الساعة 3 ويكون خط السير “الحجاز – سفير – صلاح الدين – روكسى – الاتحادية”
مدينة نصر – أمام سيتى ستارز ويكون التجمع الساعة 3.30 والتحرك 4.30 ويكون خط السير: سيتى ستارز – شارع الثورة – شارع المرغنى – الإتحادية”
المطرية – ميدان المطرية ويبدأ التجمع الساعة 5 ويكون خط السير “المطرية – الحلمية – تجنيد – جسر السويس – إشارة روكسى – المرغنى – الإتحادية”
إما فى المحافظات أعلنت تمرد أن خريطة المسيرات فستكون كالتالى :
بنها : أمام مبنى المحافظة
الأسكندرية : ميدان سيدى جابر
طنطا : أمام مبنى المحافظة
المحلة : ميدان الشون
السويس : ميدان الأربعين
بورسعيد : ميدان الشهداء
السويس : ميدان الممر
الزقازيق : أمام مبنى المحافظة
كفر الشيخ : دوران كفر الشيخ