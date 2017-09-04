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غدًا.. محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

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مصراوي Masrawy

غدًا.. محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

02:52 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

غدًا.. محاكمة 170 متهماً بتصوير قاعدة بلبيس الجوية

محكمة العسكرية

كتب- أحمد أبو النجا:

تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، غدًا الثلاثاء، محاكمة 170 متهمًا من العناصر الإرهابية، في القضية التي تحمل رقم 247 لسنة 2016.

وتضمن أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بالتقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير، لقاعدة بلبيس الجوية؛ تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات، واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي هو الدستور، كما يكفرون كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، من بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

وكشفت التحريات أيضا قيام المتهمين برصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، غرضها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.

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