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الداخلية: ضبط 42 جواز سفر وتأشيرة مزيفة بمطار القاهرة خلال أغسطس

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 42 جواز سفر وتأشيرة مزيفة بمطار القاهرة خلال أغسطس

02:30 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط 42 جواز سفر وتأشيرة مزيفة بمطار القاهرة خلال أغسطس

كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 42 واقعة تزوير في جوازات السفر، وتأشيرات الدول خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن شرطة ميناء القاهرة الجوي تمكنت من ضبط (42) حالة تزوير تأشيرات إقامات بدول أخرى ونزع بعض الصفحات من جوازات السفر في محاولة لدخول البلاد بأوراق غير صحيحة خلال شهر أغسطس2017.

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن متابعة حركة الركاب بمطار القاهرة الدولي مستمرة للعمل على كشف أي محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.

اتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع، وتم عرضها على النيابات العامة التي باشرت التحقيقات.

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