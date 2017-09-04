ضبط المتهم بقتل طليق والدته في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

ألقت قوات الشرطة بدمياط القبض على المتهم بقتل طليق والدته طعنًا بسكين، اليوم الاثنين، بعد ساعات من هروبه فور ارتكاب الجريمة التي أثارت الحزن في نفوس أهالي مركز فارسكور.

وأقدم شاب على قتل طليق والدته، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب خلافات شخصية

إذ أقدم "رامي.أ"، يعمل "مبلط"، 28 عامًا، من قرية شرباص على طعن "السيد.ش"، يبلغ من العمر 55 عامًا بطعنة نافذة بسلاح أبيض في الرقبة وجرى نقله إلى المستشفى المركزي بفارسكور، وحاول الأطباء إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد مصدر طبي أنه جرى نقل المجني عليه من مدخل منزله في الغنيمية بعدما عثر عليه في مدخل السلم مصابًا بجرح في الرقبة إلى المستشفى، وكشفت التحريات أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمة القتل لخلافات أسرية وأن والدة المتهم رفضت العودة إلى منزل طليقها.