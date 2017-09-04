البحث العلمي تخصص مليوني جنيه لزراعة أنسجة النخيل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن فرع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تخصيص2 مليون جنيه لتنفيذ مشروع علمي زراعي يستهدف زراعة أنسجة أشجار النخيل.

أكد مدير فرع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالمحافظة، الدكتور محسن عبد الوهاب، لمصراوي، أن المشروع يستهدف زراعة الأنسجة للنخيل وتقاوي البطاطس، بهدف الحفاظ علي سلالة الواحات، والذي يصنف أنه الأجود عالمياً في إنتاج البلح السيوي "الصعيدي".

أضاف محسن، أنه من خلال مشروع زراعة الأنسجة سيجري توفير كل أنواع النخيل من أصناف مختلفة، إضافة إلي طرح أصناف جديدة ذات عائد اقتصادي مجزي.