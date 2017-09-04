ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات ويصدّر 3500 طن فوسفات

دمياط - محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، 3 سفن حاويات، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، وذلك في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 22 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177729 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61692 طنا، في الوقت الذي شملت فيه حركة الصادر من الميناء 3500 طن سوبر فوسفات و2574 طن رمل زجاجي و8912 طن ملح و4500 طن أسمنت.