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إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط

02:40 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

إصابة شخص وسيدة بطلقات خرطوش في مشاجرة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب شخص وسيدة في مشاجرة نشبت، اليوم الإثنين، بسبب مشادة كلامية لخلافات الجيرة تطورت لإطلاق الأعيرة النارية "خرطوش" بقرية مير بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الجيران بأحد شوارع قرية مير تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية، وتبادل لطلقات الخرطوش ما أسفر عنه وقوع مصابين.

وتبين إصابة "ج.س" وابنة عمه بطلقات خرطوش من أسلحة محلية الصنع، وجرى تحويلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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