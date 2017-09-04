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ميركل تتعهد بدعم تنقية الهواء بـ500 مليون يورو إضافية

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مصراوي Masrawy

ميركل تتعهد بدعم تنقية الهواء بـ500 مليون يورو إضافية

02:50 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

ميركل تتعهد بدعم تنقية الهواء بـ500 مليون يورو إضافية

برلين - (د ب أ):
تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم دعم إضافي للمحليات بقيمة 500 مليون يورو لخفض ملوثات الهواء الناجمة عن عوادم سيارات الديزل.

وقالت ميركل اليوم الاثنين عقب اجتماع مع ممثلي مدن وولايات ألمانية إن هذه الأموال ستدخل ضمن الميزانية الحالية للدولة.

يذكر أن الألمانية أعلنت تأسيس صندوق لـ"النقل المستدام للمدن" خلال قمة الديزل التي عقدتها ميركل مع قطاع صناعة السيارات مطلع أغسطس الماضي. ويضع هذا الصندوق خططا لتمويل مشروعات نقل منخفضة العوادم في 28 منطقة ذات ملوثات هواء مرتفعة.

وبحسب هذه الخطط، كان من المقرر أن يشارك قطاع السيارات في تمويل 50% من الصندوق، أي ضخ أموال بقيمة 250 مليون يورو.

وقالت ميركل إن الصندوق سيجرى زيادة تمويله الآن إلى مليار يورو.

وكانت عدة مدن طالبت من قبل بزيادة الدعم المالي المقدم من الحكومة الاتحادية لخفض ملوثات الهواء، وذلك للحيلولة دون صدور قرار قضائي يحظر سير سيارات الديزل في الشوارع.

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