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الخارجية الألمانية تستدعي سفير كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

الخارجية الألمانية تستدعي سفير

02:47 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الخارجية الألمانية تستدعي سفير كوريا الشمالية

شتيفن زايبرت

برلين - (د ب أ):

عقب الإدانة الدولية للاختبار النووي الأخير لكوريا الشمالية، استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير بيونجيانج إليها.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين في برلين إنه من المقرر إجراء محادثات مع السفير عقب ظهر اليوم.

ودعا المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت إلى تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، مؤكدا ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي الآن رد فعل موحد وحاسم تجاه ما فعلته بيونجيانج.

وكانت كوريا الشمالية قالت أمس الأحد إنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتتميز القنبلة الهيدروجينية بقوة تدميرية أكبر كثيرا من القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على اليابان في الحرب العالمية الثانية، وقد تم تطوير قنبلة كوريا الشمالية وفقا للقنبلتين اللتين ألقتهما الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي.

وهذه سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية منذ عام 2006.

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