الإمارات تستنكر التجربة النووية لكوريا الشمالية وتدعوها للالتزام بقرارات مجلس الأمن

أبوظبي - (د ب أ):

استنكرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "التجربة تعد مخالفة واضحة وصريحة لإرادة المجتمع الدولي وقراراته في هذا الجانب"، معتبرة أن "هذه التجارب النووية المتكررة لا تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعاهدة عدم الانتشار النووي وحسب، بل تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار العالمي".

وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية مجددا "بضرورة الالتزام بالقرارات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم"، داعية مجلس الأمن الدولي للتصدي لهذه الممارسات التي من شأنها أن تقوض فرص السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ودعت الأطراف المعنية كافة إلى "انتهاج سبيل الحوار والدبلوماسية للحد من التوترات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين" .