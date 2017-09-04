في هذا البلد.. يزوجون البنت الصغيرة مقابل 50 رأس ماشية

- مصراوي:

تسببت الحرب الأهلية المستمرة في جنوب السودان منذ سنوات. ويعاني السكان المحليون من الجوع، في تزايد حالات زواج الأطفال.

ويروي موقع وكالة سبوتنيك الروسية قصة إيليزا التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة عندما زوجوها رجلا يبلغ من العمر 35 سنة من نفس القرية. وتقول: "أسوأ شيء كان الجنس، فلم أكن أعرف ما يريد مني، وأحسست بالألم الشديد".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، في جنوب السودان، فإن 52٪ من الفتيات يتزوجن قبل أن يبلغن 18 سنة. وثلثهم قبل الاحتفال بعيد ميلادهم الخامس عشر.

ووعد الزوج بإعطاء عائلة إيليزا 50 رأسا من الماشية، وذكرت الضحية، أنها كانت تبكي طوال الوقت ولم تكن تعلم معنى الزواج وكانت في حالة من البؤس والخوف.

وأضافت "لو رفضت لقتلوني إخوتي ووالدي".

في العام الماضي، تجاوز مستوى زواج الأطفال 60٪ في ولاية البوهيرات. والسبب في ذلك هو الكارثة الإنسانية حيث يموت الناس من الجوع، ولذلك فإن الأسر التي توجد فيها فتيات "ناضجة" وفقا للمعايير المحلية، تضطر لتزويجهن للحصول على الفدية وبذلك فرصة للبقاء على قيد الحياة.

وولدت إيليزا طفلة بعد عامين من الزواج. ورفض الزوج رعاية إيليزا (زوجته الخامسة) وطفلتها. وفي وقت لاحق، طلب والدها عودة ابنته، فلم تحصل عائلتها على فدية.

وحسب البيانات فإن زواج الأطفال ليس المشكلة الاجتماعية الوحيدة في جنوب السودان. وحالة المرأة في هذا البلد كارثية: فقد تعرض حوالي 70% من النساء للاغتصاب في مخيمات العاصمة جوبا، من قبل جنود القوات الحكومية ورجال الشرطة.

واندلعت فضيحة في عام 2015 بعد أن قامت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق داخلي، فظهرت حالات اغتصاب نساء محليات من قبل قوات حفظ السلام. وفي بعض الحالات، كان يعرض على النساء الطعام مقابل الجنس.