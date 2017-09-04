تعرف على أجمل دولة في العالم

كتب- مصراوي:

نشرت شركة الدليل السياحي Rough Guide قائمة لأجمل الدول في العالم، حسب تقرير نشرته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

وجاءت اسكتلندا في المركز الأول، تلتها كندا. وكان المركز الثالث، من نصيب نيوزيلندا بتلالها الخضراء وجبالها العالية والمضايق المذهلة.

واعتمدت الشركة على استبيان لاستطلاع الرأي. وتعليقا على نتيجة الاستبيان، قالت الشركة "إن . من يستطيع أن يشك في أن هذه الشواطئ البرية والبحيرات العميقة والقلاع الصخرية ليست واحدة من المعالم الأكثر جمالا في العالم؟".

وجاءت نتيجة الاستبيان بعد أن طلبت الشركة من الناس التصويت لأجمل بلد زاروه، وأدرجت 20 دولة في القائمة.