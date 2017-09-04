أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

تعرف على أجمل دولة في العالم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعرف على أجمل دولة في العالم

02:40 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

  • عرض 8 صورة

    343011b435.jpg

  • عرض 8 صورة

    bc32ecdbd4.jpg

  • عرض 8 صورة

    af03c34016.jpg

  • عرض 8 صورة

    be54d904e0.jpg

  • عرض 8 صورة

    5779da3c13.jpg

  • عرض 8 صورة

    bfa77e7f40.jpg

  • عرض 8 صورة

    9233486db4.jpg

  • عرض 8 صورة

    1b89061e21.jpg

إعادة الألبوم

في تونس .. الأضحية بـخروف يشترى عبر الإنترنت

الألبوم التالى

في تونس .. الأضحية بـخروف يشترى عبر الإنترنت

كتب- مصراوي:

نشرت شركة الدليل السياحي Rough Guide قائمة لأجمل الدول في العالم، حسب تقرير نشرته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

وجاءت اسكتلندا في المركز الأول، تلتها كندا. وكان المركز الثالث، من نصيب نيوزيلندا بتلالها الخضراء وجبالها العالية والمضايق المذهلة.

واعتمدت الشركة على استبيان لاستطلاع الرأي. وتعليقا على نتيجة الاستبيان، قالت الشركة "إن . من يستطيع أن يشك في أن هذه الشواطئ البرية والبحيرات العميقة والقلاع الصخرية ليست واحدة من المعالم الأكثر جمالا في العالم؟".

وجاءت نتيجة الاستبيان بعد أن طلبت الشركة من الناس التصويت لأجمل بلد زاروه، وأدرجت 20 دولة في القائمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد آلاف السنين العثور على طرد فرعوني..تعرف على محتوياته

    هو وهي

  • بالصور.. تقاليد لا تستغني عنها هذه الدول في فساتين الزفاف

    هو وهي

إعلان

f49d1d017b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم