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«المصريين الأحرار»: السيسى أعاد ترسيم العلاقات المصرية الخارجية

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«المصريين الأحرار»: السيسى أعاد ترسيم العلاقات المصرية الخارجية «المصريين الأحرار»: السيسى أعاد ترسيم العلاقات المصرية الخارجية

التحرير

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‏‫أكد حزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع إعادة ترسيم العلاقات المصرية الخارجية بنجاح كبير، لافتا النظر إلى أهمية توقيت الزيارة التى يقوم بها السيسى حاليا للصين، للمشاركة فى قمة دول تجمع البريكس، الذى تستضيفه مدينة شيامن الصينية.

وقال الحزب إن دعوة القمة للرئيس السيسى للمشاركة فيها إنما هي تقدير لمصر وللشعب المصرى، ودورها الرائد والمحورى بقيادة الرئيس السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

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وأوضح حزب المصريين الأحرار أن السيسى دائما فى جميع زياراته الخارجية يحرص على الحديث باسم الشعب المصرى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة التبادل التجارى ودعم الاقتصاد المصرى؛ مؤكدا ثقته فى قدرة الرئيس السيسى على تحقيق أكبر استفادة لمصر وشعبها من خلال مشاركته فى هذه القمة التى سيكون لها آثارها الإيجابية سياسيا واقتصاديا، لتحقيق المزيد من أوجه التعاون مع دول تجمع البريكس وجميع دول العالم المشاركة فى هذه القمة.

وأكد علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، أهمية التعاون بين ودول تجيع بريكس للاستفادة من الاقتصاديات الكبرى لهذه الدول، حيث تسهم دولها مجتمعة بنحو 50 فى المئة من إجمالى النمو العالمى خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تسهم بحوالى 22 فى المئة من إجمالى الناتج العالمى باحتياطى نقدى يفوق 4 تريليونات دولار. 

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التحرير

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