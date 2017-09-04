أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس «السياحة الدينية» تطالب بإعادة ترتيب منظومة الحج

Google+ Print
رئيس «السياحة الدينية» تطالب بإعادة ترتيب منظومة الحج رئيس «السياحة الدينية» تطالب بإعادة ترتيب منظومة الحج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، الشركات السياحية بتقديم ملاحظاتهم وشكواهم مما شهده موسم الحج هذا العام من المطوفين، على أن تكون موثقة.

وقالت سامي إن المشكلات التي شهدتها المناسك في منى يجب حلها الموسم المقبل بصورة قاطعة، مضيفة أنه يجب عقد اجتماعات موسعة لكافة الأطراف المصرية والسعودية، لوضع الصورة كاملة بمواصفاتها الدقيقة من حيث الأعداد والخدمات في المخيمات في منى.

وذكرت أنه من الضروري عقد اجتماع موسع مع مسئولي الأمن السعودي، لترتيب تحركات الحجاج المصريين ورمي الجمرات وخطوط السير وتوقيتات التحرك، منعا للمشكلات التي حدثت العام الجاري.

شاهد أيضا

وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى ضرورة تعديل منظومة الحج، وعقد اجتماع موسع مع شركات السياحة، لوضع تصور يتم عرضه من خلال الوزارة على المسئولين السعوديين، لتنظيم حج المصريين بصورة أكثر ترتيبا.

وأكدت رئيس اللجنة أن مشكلة التأشيرات المباشرة الأكبر في الحج هذا العام، لأن التأشيرات المباشرة وتأشيرات الهيئات كلها خارج حصة ، ويجب وضعها على مسئولية شركات السياحة، ليتمكن الجميع من محاسبة الشركة في حالة التقصير في الخدمات.

واعتبرت أن مسئولية تطوير منظومة الحج ستكون التحدي الأكبر لغرفة شركات السياحة بتشكيلها الجديد، بعد الانتخابات التي ستجرى 10 سبتمبر الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "