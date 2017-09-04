رئيس «السياحة الدينية» تطالب بإعادة ترتيب منظومة الحج

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طالبت إيمان سامي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، الشركات السياحية بتقديم ملاحظاتهم وشكواهم مما شهده موسم الحج هذا العام من المطوفين، على أن تكون موثقة.

وقالت سامي إن المشكلات التي شهدتها المناسك في منى يجب حلها الموسم المقبل بصورة قاطعة، مضيفة أنه يجب عقد اجتماعات موسعة لكافة الأطراف المصرية والسعودية، لوضع الصورة كاملة بمواصفاتها الدقيقة من حيث الأعداد والخدمات في المخيمات في منى.

وذكرت أنه من الضروري عقد اجتماع موسع مع مسئولي الأمن السعودي، لترتيب تحركات الحجاج المصريين ورمي الجمرات وخطوط السير وتوقيتات التحرك، منعا للمشكلات التي حدثت العام الجاري.

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وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية إلى ضرورة تعديل منظومة الحج، وعقد اجتماع موسع مع شركات السياحة، لوضع تصور يتم عرضه من خلال الوزارة على المسئولين السعوديين، لتنظيم حج المصريين بصورة أكثر ترتيبا.

وأكدت رئيس اللجنة أن مشكلة التأشيرات المباشرة الأكبر في الحج هذا العام، لأن التأشيرات المباشرة وتأشيرات الهيئات كلها خارج حصة مصر، ويجب وضعها على مسئولية شركات السياحة، ليتمكن الجميع من محاسبة الشركة في حالة التقصير في الخدمات.

واعتبرت أن مسئولية تطوير منظومة الحج ستكون التحدي الأكبر لغرفة شركات السياحة بتشكيلها الجديد، بعد الانتخابات التي ستجرى 10 سبتمبر الجاري.