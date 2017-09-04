شواطئ بورسعيد تحتفل برابع أيام العيد (صور)

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توافد الآلاف من المواطنين على شواطيء محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، لقضاء رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

واتسمت الشواطئ بأجواء احتفالية من جانب الزائرين، بجانب تواجد مكثف لرجال الشرطة وسيارات الإسعاف بعدة نقاط بطول الشاطيء، كما انتشر بائعوا البالونات والحلوى ومؤجري دراجات الأطفال والدراجات البخارية.

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ووفرت إدارة الشاطيء نحو 30 منقذًا، للعمل على طول شاطئ بورسعيد، ومدينة بورفؤاد خلال احتفالات العيد، منهم 20 منقذًا بالاتحاد المصري، وآخرين من إدارة الإنقاذ النهري ببورسعيد، و3 منقذين متواجدين بالفعل ومعينين بالإدارة.