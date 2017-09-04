أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شواطئ بورسعيد تحتفل برابع أيام العيد (صور)

Google+ Print
شواطئ بورسعيد تحتفل برابع أيام العيد (صور) شواطئ بورسعيد تحتفل برابع أيام العيد (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توافد الآلاف من المواطنين على شواطيء محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، لقضاء رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

شواطئ بورسعيد 1

واتسمت الشواطئ بأجواء احتفالية من جانب الزائرين، بجانب تواجد مكثف لرجال الشرطة وسيارات الإسعاف بعدة نقاط بطول الشاطيء، كما انتشر بائعوا البالونات والحلوى ومؤجري دراجات الأطفال والدراجات البخارية.

شاهد أيضا

شواطئ بورسعيد

ووفرت إدارة الشاطيء نحو 30 منقذًا، للعمل على طول شاطئ بورسعيد، ومدينة بورفؤاد خلال احتفالات العيد، منهم 20 منقذًا بالاتحاد المصري، وآخرين من إدارة الإنقاذ النهري ببورسعيد، و3 منقذين متواجدين بالفعل ومعينين بالإدارة.

شواطئ بورسعيد3

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية

تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية

النيابة الإدارية: زيادة جرائم الإهمال الطبي خلال 2017.. والقاهرة في المقدمة

النيابة الإدارية: زيادة جرائم الإهمال الطبي خلال 2017.. والقاهرة في المقدمة