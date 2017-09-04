7 نجوم هاجموا «عمرو خالد».. أحدهم وصفه بـ«المعتوه» وأخرى: «صوته بيوترني»

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جدل واسع يصاحب الداعية الشهير عمرو خالد، عقب كل ظهور إعلامي له في كثير من الأحيان، حيث إنه تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة، بينما كان يؤدي مناسك الحج، وطالته عدة انتقادات واسعة في كثير من المواقف، أبرزها دعاؤه لمتابعي صفحته عبر موقع "فيسبوك"، وهو ما جعله يدافع عن نفسه بتوضيح أنه دعا بالفعل لجميع المسلمين وأن الفيديو المتداول مجتزأ وغير كامل، كما أثارت صورة له مع شاب يحمل إشارة رابعة العدوية، جدلًا كبيرًا، مما دفع "عمرو" للدفاع عن نفسه مرة أخرى بأن الشاب فاجأه بهذا الفعل.

ونستعرض فيما يلي عددًا من المشاهير الذين هاجموا "عمرو خالد" في مواقف مختلفة..

1- ناصر القصبي

هجوم عنيف شنّه الفنان السعودي "ناصر القصبي" على الداعية "عمرو خالد"، أمس الأحد، بسبب دعواته أثناء أداء مناسك الحج، وكتب "القصبي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة.. الجميل ما كان بالأمس مسموعًا بتبجيل أصبح اليوم مثيرا للشفقة".

2- أحمد موسى

مرات عديدة هاجم فيها الإعلامي أحمد موسى، الداعية "عمرو خالد"، ففي عام 2015 عرض "موسى" من خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" مقطع فيديو يرجع إلى عام 2011 ظهر فيه "عمرو" يحرض ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ويدعو لإرسال شباب إلى ليبيا للوقوف إلى جوار الشعب الليبي، وعلّق "موسى" على الفيديو قائلًا: "إنت بتبعت ناس من هنا تروح ليبيا تعمل إيه، يقتلوا ولا يعالجوا ولا إيه؟ ودور جمعية "صناع الحياة" إيه في كده؟"، واعتبر أنه "فضح نفسه" من خلال هذا الفيديو.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي يهاجم فيها "موسى" الداعية الشهير، ففي بداية عام 2016 انتقده بعد اختياره مع الدكتور "علي جمعة" للمشاركة في حملة "أخلاقنا"، وقال موسى في إحدى حلقات "على مسئوليتي": "إوعى تفكر ترجع على جثة البلد تاني عشان تنخر في الناس تاني.. ماحدش يلعب بالنار"، موضحًا أن الماضي السيئ لعمرو خالد في إرسال الشباب إلى ليبيا هو السبب في هذا الهجوم.



3- عادل إمام

في عام 2004، شن الفنان الكبير عادل إمام عبر فضائية "المحور"، هجومًا قاسيًا على عمرو خالد وظاهرة الدعاة الجدد بشكل عام، حيث بدأ عمرو خالد مشواره في الانتشار بين الشباب، واتهم الزعيم الدعاة الجدد بأنهم وراء ظاهرة تحجيب الفنانات، كما قلّد عمرو خالد بشكل كوميدي ساخر.

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4- وحيد حامد

انتقد الكاتب الكبير وحيد حامد انضمام عمرو خالد إلى حملة "أخلاقنا" في عام 2016، وقال "حامد" في إحدى حلقات برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، إن عمرو خالد ممثل أكثر منه داعية إسلامي، موضحًا أنه أساء لجموع المصريين، ووصفه بـ"الممثل المزيف".

5- حنان ترك

في حوار صحفي سابق عام 2011 انتقدت الفنانة المعتزلة حنان ترك الداعية عمرو خالد، وأوضحت أن صوته يصيبها بالتوتر، رغم أنها كانت تستمع له في البداية، ولكن صوته العالي وحماسه الزائد على حد وصفها أصابها بالتوتر واتجهت إلى دعاة آخرين.

وانتقدت حنان ترك أيضًا فكرة ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقالت عن السبب في ذلك: "إن عمرو خالد داعية وهذا رداؤه، فلا يجب أن يرتدي رداء آخر وهو السياسة، وأنا ضد خلط الدين بالسياسة".

6- إيناس الدغيدي

"مستفز ولا يملك حضورا"، هكذا وصفت المخرجة الشهيرة إيناس الدغيدي الداعية عمرو خالد في حوار سابق لها العام الماضي ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة الحياة، وهاجمته قائلة: "لا يملك أي مقومات الظهور على الشاشة وداعية مستفز لا يملك الحضور أو الصوت، وضعاف النفوس هم من يذهبون إليه، بعكس الداعية خالد الجندي الذي يمتلك المقومات وخفة الدم ولديه طريقة ومقومات الإقناع".

7- حسن يوسف

في عام 2012 هاجم الفنان الكبير حسن يوسف الداعية عمرو خالد واتهمه بسرقة أفكاره الخاصة بإنشاء حزب جديد أعلنه عمرو في وقت سابق، وقال الفنان القدير في تصريحات سابقة لأحد المواقع الفنية الشهيرة: "فوجئت به يقوم بتعديلات على برنامجي الحزبي وأهدافه وأضاف عليها هدف (الارتقاء بالأخلاق) بعد تصريحاتي عن حزب (الشعراوي المصري) الذي قررت إنشاءه"، وأضاف: "هذا تصرف غريب جدا، جعلني أتعجب منه، خاصة أنه لم يتطرق لهذا من قبل، بالرغم من إعلانه أهداف ومبادئ حزب مصر الذي تحدث عنه منذ فترة ولم يتطرق لمسألة الأخلاق، لا في الأهداف ولا البرنامج".