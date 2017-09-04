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بسبب زواج شريك حياتها.. مريضة تقفز من الطابق الرابع بمستشفى بطنطا

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مصراوي Masrawy

بسبب زواج شريك حياتها.. مريضة تقفز من الطابق الرابع بمستشفى بطنطا

02:35 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

بسبب زواج شريك حياتها.. مريضة تقفز من الطابق الرابع بمستشفى بطنطا

مستشفى طنطا الجامعي

الغربية – مروة شاهين:

أقدمت مريضة بمستشفي طنطا الجامعي، بمحافظة الغربية، فى الساعات الأولي بعد فجر اليوم الإثنين، على إلقاء نفسها من الطابق الرابع بمبني الطوارئ.

وقال شهود عيان لمصراوي إن المريضة تعلقت بشرفة الطابق الثاني، عقب إلقاء نفسها من الرباع وسط تعرضها لنزيف الدماء، ما ترتب عليه حالة من الهلع بين المرضي وذويهم بالمستشفى.

وأكد شهود عيان في تصريحات خاصة لـ "مصراوي " أن المريضة كانت محتجزة بقسم الجراحة، وفاجأت الجميع بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ما أدى إلى إصابتها بأماكن متفرقة بالجسم، ومازلت حالتها حرجة.

وانتقل الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا، وقوة أمنية مصاحبة له وتبين أن السيدة تدعي " سهير ر م " 32 سنة مقيمة بقرية نواج مركز طنطا، وكانت تخضع للعلاج بقسم الجراحة بمستشفي الطوارئ.

وتحرر المحضر رقم 2 أحوال وبسؤال والدتها التي كانت برفقتها، أقرت بإلقاء ابنتها نفسها من الطابق الرابع ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وجرى اخطار النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفي طوارئ طنطا الجامعي، إن المريضة المحتجزة بقسم الجراحة بالمستشفي، والتي أقدمت علي الإنتحار، تعاني أمراض نفسية منذ 3 سنوات.

وأوضح " الشبيني " في تصريحات خاصة لـ " مصراوي "، أن المريضة كانت تجري جراحة تجميلية بعد إصابتها في الوجه، كما أن هذه المحاولة هي المرة الخامسة بعد فشل السابقة، وذلك بسبب زواج زوجها من سيدة أخرى.

وتابع مدير الطوارئ الجامعي:" جوزها اتجوز عليها هنعملها أيه".. مشيرًا إلى إنها دخلت غرفة الإنعاش منذ ألقت بنفسها من الطابق الرابع، ومازلت بداخلها حتي الآن.

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مصراوي Masrawy

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