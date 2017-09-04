إغلاق ١٢مخبزًا للخبر المدعم بالقليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه جرى إغلاق ١٢مخبزًا، للخبر المدعم بمدن وقرى المحافظة لمدة شهرين، بسبب وجود مخالفات تموينية، وتسريب حصص الدقيق إلى السوق السوداء.

وأضاف السيد فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أنه جرى تخفيض حصص دقيق بعض المخابز بسبب مخالفات تموينية، وتوزيعها على المخابز المجاورة، لعدم تأثر المواطنين فى تلك المناطق بالحصول على مستحقاتهم من الخبز.