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وصول 25 طرد معدات لميناء سفاجا

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مصراوي Masrawy

وصول 25 طرد معدات لميناء سفاجا

02:32 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

وصول 25 طرد معدات لميناء سفاجا

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعلى متنها 126 راكبا، و7 برادات حفظ مأكولات، قادمة من ميناء العقبة الأردني.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر.

وأضاف ملاك يوسف في بيان إعلامي، أن ميناء سفاجا شهد استقبال سفينة ARIZONA BBC وعلى متنها 25 طرد معدات ومهيئات بوزن 533 طن قادمة من تركيا وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 470 راكب و93 سيارة.

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مصراوي Masrawy

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