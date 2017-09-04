الدول الصناعية السبع: كوريا الشمالية تمثل تهديدا للسلام العالمي
الدول الصناعية السبع: كوريا الشمالية تمثل تهديدا للسلام العالمي
02:24 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
زعيم كوريا الشمالية
روما - (د ب أ):
قالت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الاثنين، إن أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية تمثل " استفزازا مفرطا" و تهديدا " خطيرا" للسلام والاستقرار الدولي.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية للمجموعة " هذه التجارب النووية تمثل استفزازا مفرطا، كما أنها تمثل تحديا مباشرا للمجتمع الدولي".
وأضاف البيان أن التصرفات الأخيرة لكوريا الشمالية " زادت التحدي " الذي يواجه السلام العالمي" لمستوى غير مسبوق"، مؤكدا أن كوريا الشمالية هي " الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب نووية في القرن الواحد والعشرين".
وطالبت المجموعة كوريا الشمالية " بالتخلي فورا عن جميع برامجها النووية والصاروخية"، كما حثت مجلس الأمن الدولي على الموافقة على اتخاذ " إجراءات أقوى " ضد بيونجيانج.
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