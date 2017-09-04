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الدول الصناعية السبع: كوريا الشمالية تمثل تهديدا للسلام العالمي

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مصراوي Masrawy

الدول الصناعية السبع: تمثل تهديدا للسلام العالمي

02:24 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الدول الصناعية السبع: كوريا الشمالية تمثل تهديدا للسلام العالمي

زعيم كوريا الشمالية

روما - (د ب أ): 

قالت مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الاثنين، إن أحدث تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية تمثل " استفزازا مفرطا" و تهديدا " خطيرا" للسلام والاستقرار الدولي.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية للمجموعة " هذه التجارب النووية تمثل استفزازا مفرطا، كما أنها تمثل تحديا مباشرا للمجتمع الدولي".

وأضاف البيان أن التصرفات الأخيرة لكوريا الشمالية " زادت التحدي " الذي يواجه السلام العالمي" لمستوى غير مسبوق"، مؤكدا أن كوريا الشمالية هي " الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب نووية في القرن الواحد والعشرين".

وطالبت المجموعة كوريا الشمالية " بالتخلي فورا عن جميع برامجها النووية والصاروخية"، كما حثت مجلس الأمن الدولي على الموافقة على اتخاذ " إجراءات أقوى " ضد بيونجيانج.

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