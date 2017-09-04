مسؤول عراقي: المئات نزحوا من مناطق غرب الأنبار

العراق - (د ب أ):

أعلن مسؤول حكومي عراقي، اليوم الاثنين، نزوح المئات منذ يوم أمس من عدد من الأقضية غربي الأنبار إلى مخيمات النزوح في مدينة الرمادي 110 كلم غرب بغداد.

وقال حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الأنبار، لوكالة الأنباء الألمانية، إن " 500 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، هربوا من راوة وعنه والقائم، التي يسيطر عليها مسلحو داعش، منذ يوم أمس"، موضحا أنه تم نقل النازحين إلى مخيم "الكيلو 18" في الرمادي.

وأضاف أن "النزوح جاء نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه عناصر داعش عليهم، بالإضافة إلى قرب انطلاق العمليات العسكرية لتحرير تلك المناطق".

يذكر أن تنظيم داعش يسيطر منذ منتصف عام 2014 على مناطق غرب الأنبار، فضلا عن مناطق في صحراء الأنبار يتخذها قواعد لتنفيذ عملياته ضد القوات العراقية والمدنيين.