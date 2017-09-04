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ميركل تعتزم مناقشة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

ميركل تعتزم مناقشة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

02:09 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

ميركل تعتزم مناقشة وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ):
تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء مشاورات مع باقي زعماء دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد المقررة في أكتوبر المقبل حول وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، حسبما أعلن المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين.

يذكر أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن شولتس، قال أمس خلال مناظرة تليفزيونية مع ميركل إنه يعتزم وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد حال فوزه بمنصب المستشارية.

وأعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل دعمه لهذا الأمر، حيث قال متحدث باسم الخارجية الألمانية: "وزير الخارجية يشاطر السيد شولتس موقفه".

تجدر الإشارة إلى أن قرارا بوقف المفاوضات مع تركيا يتعين أن تتخذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

ومن المقرر عقد القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي يومي 19 و20 أكتوبر المقبل في بروكسل.

ولن يكون هناك قمة للاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية في ألمانيا المقررة في 24 سبتمبر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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