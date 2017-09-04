أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة جنوب دير الزور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة جنوب دير الزور

02:05 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة جنوب دير الزور

دمشق - (د ب أ):
قال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن "القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت على بلدة كباجب -52 كلم جنوب مدينة دير الزور- وبدأت بتمشيط البلدة ونزع الألغام التي زرعها تنظيم داعش".

وأضاف المصدر العسكري: "بعد السيطرة على البلدة اتجهت مجموعات من القوات باتجاه بلدة الشولة -22 جنوب مدينة دير الزور- لمساندة القوات التي تقاتل على جبهة المدينة منذ أمس".

ويسيطر تنظيم داعش على أكثر من 90% من مساحة مدينة دير الزور.

وأكدت المصادر أن "القوات الحكومية تسعى لفك الحصار عن المدينة المحاصرة منذ حوالي ثلاث سنوات، إلا أن معركة استعادة المدينة لن تكون سهلة، فاستعادة السيطرة على المدينة والتوجه إلى الريف الغربي والشرقي تعني نهاية تنظيم داعش في سوريا".

وتتقدم القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها بدعم جوي من الطيران الحربي والمروحي الروسي.

وكان تنظيم داعش قصف اليوم الأحياء التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية في المدينة، فردت القوات الحكومية بقصف صاروخي طال عددا من الأحياء في مناطق سيطرة التنظيم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مسؤول عراقي: المئات نزحوا من مناطق غرب الأنبار

    أخبار

  • القوات السورية تقترب من فك الحصار عن مدينة دير الزور

    أخبار

  • المرصد: الجيش السوري يتقدم صوب معاقل تنظيم داعش في دير الزور

    أخبار

  • القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة عقيربات

    أخبار

إعلان

fa2edd15c1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم