القوات الحكومية السورية تسيطر على بلدة جنوب دير الزور

دمشق - (د ب أ):

قال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية إن "القوات الحكومية السورية والقوات الرديفة سيطرت على بلدة كباجب -52 كلم جنوب مدينة دير الزور- وبدأت بتمشيط البلدة ونزع الألغام التي زرعها تنظيم داعش".

وأضاف المصدر العسكري: "بعد السيطرة على البلدة اتجهت مجموعات من القوات باتجاه بلدة الشولة -22 جنوب مدينة دير الزور- لمساندة القوات التي تقاتل على جبهة المدينة منذ أمس".

ويسيطر تنظيم داعش على أكثر من 90% من مساحة مدينة دير الزور.

وأكدت المصادر أن "القوات الحكومية تسعى لفك الحصار عن المدينة المحاصرة منذ حوالي ثلاث سنوات، إلا أن معركة استعادة المدينة لن تكون سهلة، فاستعادة السيطرة على المدينة والتوجه إلى الريف الغربي والشرقي تعني نهاية تنظيم داعش في سوريا".

وتتقدم القوات الحكومية والمسلحون الموالون لها بدعم جوي من الطيران الحربي والمروحي الروسي.

وكان تنظيم داعش قصف اليوم الأحياء التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية السورية في المدينة، فردت القوات الحكومية بقصف صاروخي طال عددا من الأحياء في مناطق سيطرة التنظيم.