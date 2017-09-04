حماس: تصاعد الاستيطان الإسرائيلي "دليل فشل كل مشاريع التسوية"

غزة- (د ب أ):

اعتبرت حركة "حماس" اليوم، الاثنين، أن استمرار تصاعد الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو "دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية".

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان "إن القرارات الإسرائيلية المتواصلة من حكومة الاحتلال بتصعيد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشكيل إدارة للمستوطنين في الخليل هي سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر، ويتحمل الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك".

وأضاف القانوع أن هذا يعكس أيضا "تطرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وهو دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية مع الاحتلال ونسف لاتفاقياته الهزيلة ... وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية مع الاحتلال من جديد".

ودعا القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى "تحمل مسؤولياتها ومغادرة مربع الصمت والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته".

كما دعا الناطق باسم حماس الشعب الفلسطيني بمكوناته وشرائحه كافة إلى "التصدي لمخططات الاحتلال ومواجهة قراراته بكل الإمكانات والوسائل".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس على تخصيص أموال لبناء مستوطنة جديدة تحمل اسم "عميحاي" جنوب نابلس بالضفة الغربية.