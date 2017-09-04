السيسي يشارك في مأدبة عشاء الرئيس الصيني لزعماء "البريكس"

شيامين - (أ ش أ):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة شيامين الصينية على شرف الزعماء المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع بريكس.

وشارك الرئيس السيسي في التقاط الصورة التذكارية للزعماء المشاركين في أعمال قمة بريكس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي عقب حفل العشاء في حفل فني ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.