أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السيسي يشارك في مأدبة عشاء الرئيس الصيني لزعماء "البريكس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يشارك في مأدبة عشاء الرئيس الصيني لزعماء "البريكس"

01:45 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

السيسي

شيامين - (أ ش أ):

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة شيامين الصينية على شرف الزعماء المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول تجمع بريكس.

وشارك الرئيس السيسي في التقاط الصورة التذكارية للزعماء المشاركين في أعمال قمة بريكس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسي عقب حفل العشاء في حفل فني ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. قرينة الرئيس السيسي ترافقه في زيارته إلى الصين

    أخبار

  • اليوم الأول للسيسي في الصين.. مشاركة في "بريكس" ولقاء قمة مع بوتين

    أخبار

  • الرئيس السيسي يصل إلى مدينة شيامين الصينية للمشاركة في قمة "بريكس"

    أخبار

  • برلمانى: مشاركة في قمة "بريكس" نجاح للرئيس السيسي

    أخبار

إعلان

155eadc82e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |