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وزير التعليم العالي يجدد تعيين 8 قيادات إدارية بجامعة سوهاج

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يجدد تعيين 8 قيادات إدارية بجامعة سوهاج

01:43 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

وزير التعليم العالي يجدد تعيين 8 قيادات إدارية بجامعة سوهاج

كتبت-داليا شبل
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا بتجديد تعيين 8 مديرين عموم، وأميني كلية، بجامعة سوهاج.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن الوزير وافق على تجديد تعيين عددًا من مدير العموم، هم: لبنة صابر مهران مديرًا عامًا للعلاقات العلمية والثقافية، وهيام عبد العزيز فرج الله مديرًا عامًا للمكتبات، وعبد النبي ماجد مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بالمستشفى الجامعي، ومحمد عبد الرؤوف محمود مديرًا عامًا لمركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، والدكتور محمد حلمي عمران مديرًا عامًا للشئون الطبية، وإسماعيل مراد الظهرى مديرًا عامًا لرعايــة الشباب، وعلى محمد عبد العزيز مديرًا عامًا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما وافق "عبد الغفار" على تجديد تعيين أمناء الكليات، شعبان عباس قناوي أمينًا عاما لكلية التربية، وأبو السعود أحمد إبراهيم أمينًا عامًا لكلية الآداب.

 

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