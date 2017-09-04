تخصيص 256 مليون جنيه للخطة الاستثمارية بـ"الجيزة"

كتبت- ندى الخولي:

قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المحافظة بدأت إجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي 2017/2018، وإنه تم تخصيص 256 مليون جنيه للخطة الجديدة من موازنة الدولة لتمويل المشروعات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية للمشاريع التي سوف يتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي لتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية المتاحة.

وأكد الدالي، أن العام الحالي يشهد زيادة الاهتمام بالمناطق الشعبية والريفية والمناطق الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وإضافة خدمات أخرى بهذه المناطق.

وأشار الدالي، إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات رصف طرق لمحاور رئيسية وفرعية وتحسين بيئة وكباري ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة والنهوض بالبنية الأساسية.

ولفت الدالي، إلى أنه تم تخصيص 40 مليون جنية لمديرية الطرق والنقل لتنفيذ مشروعات الرصف والصيانه للطرق، كما تم تخصيص 40 مليون جنيه لاستكمال تغطية ترعة المنصورية و 3,5 مليون جنيه للإدارة العامة للمرور و 5,2 مليون جنيه للحمايه المدنية و 350 ألف جنيه لشرطة المرافق.

وأضاف المحافظ "بالنسبة للأحياء تم تخصيص 7 مليون جنيه للوراق و9 مليون جنيه لشمال الجيزة و4 مليون جنيه للعجوزة و3,5 مليون جنيه للدقي و9 مليون جنيه لبولاق الدكرور و9,1 مليون جنيه للعمرانية و9 مليون جنيه للهرم و8 مليون جنيه لجنوب الجيزة و17 مليون جنيه لمدينة الجيزة.

وتابع، أنه تقرر تخصيص 13 مليون جنيه لمركز ومدينة أبو النمرس و15 مليون جنيه للحوامدية و9 مليون جنيه للبدرشين و8 مليون جنيه للعياط و8 مليون جنيه الصف و7 مليون جنيه بأطفيح و7 مليون جنيه لكرداسة و7 مليون جنيه لأوسيم و9 مليون جنيه لمنشأة القناطر و7,5 مليون جنيه للواحات البحرية.