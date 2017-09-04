الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 50 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 50 حالة، اليوم الإثنين، لسيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، تتبع حجاج الداخلية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى فايزة سعد سعد حمد، توفيت إثر توقف بعضلة القلب والتنفس.

وأشار الأنصاري في بيان اليوم، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.