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الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الثلاثاء "حار".. والعظمى بالقاهرة 36

01:11 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

كتبت- مادي غيث:
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد اليوم، إن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :
القاهرة 24 - 36
الإسكندرية24 - 31
مطروح 21- 29
بورسعيد 25 -30
دمياط 24 30
الإسماعيلية 21 36
السويس 22 -37
العريش 22 -34
نخل 20- 36
طابا 23- 36
الطور 26 -31
مرسى علم 28- 36
الغردقة 27- 38
شرم الشيخ 27- 37
رفح 21-33
كاترين 18- 35
سيوة 22- 37
المنيا 23 - 36
الفيوم 24- 36
أبو سمبل 23- 39
وسط الدلتا 24- 36
أسيوط 22 - 36
سوهاج 25- 37
الأقصر 25- 41
أسوان 27- 41
شلاتين 27 -41
حلايب 25-38
الوادي الجديد 21-37
قنا 25 - 40

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