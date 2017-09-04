الصحة: إعدام 328 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 328 طنا و619 كيلو جراما من الأغذية المتنوعة و7 آلاف و657 لتر عصائر ومشروبات؛ لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة للمراقبة على الأسواق بمناسبة عيد الأضحى المبارك بمحافظات الجمهورية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم ضبط 48 طنا و375 كيلو جرام أغذية متنوعة، و11 ألفا و757 لتر عصائر ومشروبات ومياه؛ للشك في صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنه تم سحب 13 ألفا و133 عينة أرسلت للمعامل المركزية؛ للتأكد من صلاحيتها.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه تم المرور على 7 آلاف و596 منشأة غذائية؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، حيث تم تحرير 5 آلاف و42 محضرا حيال المخالفات التي تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات.

وأشارت إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 807 منشأت غذاية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتراخيص، فيما تم إصدار 15 ألفا و962 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية بعد التأكد من خلوهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، وذلك خلال ذات الفترة السابقة.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، أنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين، وتكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي تقوم بعرض أغذية مجهولة المصدر والمياه المعبأة وغير المسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف مجاهد، أنه يتم تكثيف الرقابة على الفنادق والأماكن التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطن المصري، مشيرا إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين، ومباحث التموين، الطب البيطري، وحماية المستهلاك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءت اللازمة حيال المخالفين.