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الحكومة الإثيوبية توقف إرسال الخادمات للسعودية

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الحكومة الإثيوبية توقف إرسال الخادمات للسعودية الحكومة الإثيوبية توقف إرسال الخادمات للسعودية

ألغت الاثيوبية 40 ألف تأشيرة عمل لخادمات منازل كن متجهن الى المملكة العربية وقررت وقف ارسال العمالة الى هناك.

وقال مركز”والتا”الإخباري الاثيوبي اليوم،إن هذا القرار الاثيوبي اتخذ فيما يبدو ردا على قرار الحكومة السعودية في الاسبوع الماضي بفرض حظر مؤقت على جلب عاملات المنازل من إثيوبيا.
> وأشار إلى أن قرار السلطات السعودية والذي اتخذته بشكل مشترك من وزارتي لداخلية والعمل بالسعودية جاء اثر تحقيقات في منفصلة مؤخرا تتضمن مقتل أطفال على أيدي خادمات منازل اثيوبيات كن يقمن برعايتهم .
> ونقل المركز عن مسؤولين بلجنة العمل في غرفة التجارة والصناعة بجدة القول ان الحكومة الاثيوبية علقت الاجراءات بما يشمل التأشيرات التي صدرت قبل الحظر الاخير الذي فرضته السعودية على جلب عاملات المنازل من اثيوبيا مشيرا الى ان نحو 40 الف تأشيرة عمل لعاملات منازل ألغيت وان الاموال التي قدمتها مكاتب الاستقدام سيعاد تقديمها للمواطنين السعوديين اذا تمسكت الحكومة الاثيوبية بقرارها.
> وبدأت وزارة العمل السعودية فتح قنوات اتصال مع تسع دول لجلب عاملات منازل ومن بين تلك الدول الهند والفلبين وفيتنام وكمبوديا.
> أ ش أ

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