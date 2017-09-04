محافظ القاهرة: انطلاق منظومة النظافة الجديدة بالمعادي الجمعة المقبلة

كتبت- ندى الخولي:

أعلن عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بدء تشغيل منظومة النظافة الجديدة بحي المعادي عقب العيد، اعتبارًا من الجمعة القادمة، حيث تم انتهاء عقد شركة أوربا 2000 التي كانت تتولى مسئولية النظافة بالحي.

وقال المحافظ، في بيان اليوم، إنه من المقرر أن تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة وضع وتنفيذ خطة منظومة النظافة الجديدة داخل الحي بجميع مراحلها بدءاَ من الجمع السكني والتجاري وكنس الشوارع وتفريغ صناديق القمامة عبر 3 ورديات متتالية خلال اليوم، مروراَ بمرحلة النقل الآمن للمخلفات عبر محطات المناولة الثابتة في البساتين، أو من خلال المكابس الكبيرة المتحركة المتمركزة بنقاط محددة داخل الحي مع الإشراف على المرحلة الأخيرة المتمثلة في إعادة الفرز والتدوير للمخلفات بعد نقلها إلى إدارة المقلب المحكم والمدفن الصحي بمنطقة بلبيس ومصنع مخلفات 15 مايو.

وأضاف عبد الحميد، أنه سيتم تعميم تلك التجربة والخطة بحي المعادي عقب نجاحها كنموذج بكافة الأحياء، تزامنًا مع خروج شركات النظافة الأجنبية وانتهاء عقودهم نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن انطلاق المنظومة الجديدة سيصاحبها حملة مكبرة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى والإنارة الخارجية والداخلية بشوارع وميادين المعادي.

من جانبه قال حافظ السعيد، رئيس هيئة ونظافة وتجميل القاهرة، إن أساس نجاح خطة العمل الجديدة اعتمادها على التنفيذ من خلال ثلاثة ورديات عمل متتالية على مدار اليوم بدلًا من وردية واحدة كانت تمارسها شركة النظافة السابقة.

وأضاف "سوف تقسم خطة العمل بحي المعادي إلى أربعة مربعات تغطي كافة مساحة الحي وشوارعه، على أن يتم تواجد دوري وبشكل دائم لمشرفين النظافة داخل المربعات لتوزيع العمال والمهمات المستجدة والتعليمات ومراقبة المتعهدين وتلقي شكاوى وطلبات سكان الحي والانتقال فورًا بفرق العمل لتنفيذها وإزالة المخلفات".

وتابع "كما تشمل الخطة على خدمة كافة شوارع الحي عن طريق الكنس العادي والآلي والتجريد خلال الوردية الصباحية والليلية، ومراجعة ومتابعة ذلك من خلال الوردية المسائية، بالإضافة إلى خدمة غسيل الشوارع بسيارات المياه بصورة منتظمة أسبوعيًا".