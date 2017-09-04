أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلمانية تطالب بمتحدث رسمي لمجلس النواب.. وإذاعة الجلسات على الهواء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلمانية تطالب بمتحدث رسمي لمجلس النواب.. وإذاعة الجلسات على الهواء

12:29 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

برلمانية تطالب بمتحدث رسمي لمجلس النواب.. وإذاعة الجلسات على الهواء

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتعيين متحدث رسمي باسم المجلس لنقل كل ما يدور تحت القبة إلى الرأي العام، ويصحح المعلومات المغلوطة التي تُنسب إلى المجلس، خاصة وأنه تنامى في الآونة الأخيرة نبرة هجوم على البرلمان والاستهانة به وبالأعضاء.

وقالت عبد الحليم، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إن المجلس سيفتح صفحة جديدة من بداية دور الانعقاد المقبل، متابعة: "سننظم أوراقنا وأوقاتنا ونفصل بين مواعيد اللجان ومواعيد الجلسة العامة ونحترمها جميعًا ونعيد التصويت الإلكتروني ونضبط نسب الحضور طبقًا للدستور في التصويت وطبقًا لنوعية القوانين المنظورة".

وأضافت عبد الحليم، أنه يجب أن تصدر الأمانة العامة تقارير دورية نصف شهرية عن انجازات البرلمان، وترسلها إلى الإعلام والرأي العام، كي يعلم الجميع ما يقوم به البرلمان من انجازات ملموسة، وكي يعلم المواطن المصري ما يقوم به النواب من تشريعات ورقابة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إذاعة الجلسات على الهواء ليكون البرلمان على مريء ومسمع من الجميع، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، ولن نترك البرلمان عرضه لتقويل أو افتراءات، على حد قولها.

كما طالبت النائبة، الأمانة العامة بضرورة إصدار التقارير التي من شأنها توضيح القوانين التي تناقش والأدوات الرقابية التي يتم بحثها وردود عليها.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نائبة: جمع توقيعات لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي

    أخبار

  • برلمانى: مشاركة في قمة "بريكس" نجاح للرئيس

    أخبار

  • وزيرة الهجرة تؤكد حرص الدولة على تلبية طلبات المصريين بالخارج

    أخبار

  • ​برلماني: دعوة مصر لحضور قمة "تريكس" شهادة نجاح لبرنامح الإصلاح الاقتصادي

    أخبار

إعلان

52b641eb35.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |