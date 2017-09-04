برلمانية تطالب بمتحدث رسمي لمجلس النواب.. وإذاعة الجلسات على الهواء

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتعيين متحدث رسمي باسم المجلس لنقل كل ما يدور تحت القبة إلى الرأي العام، ويصحح المعلومات المغلوطة التي تُنسب إلى المجلس، خاصة وأنه تنامى في الآونة الأخيرة نبرة هجوم على البرلمان والاستهانة به وبالأعضاء.

وقالت عبد الحليم، في تصريح للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إن المجلس سيفتح صفحة جديدة من بداية دور الانعقاد المقبل، متابعة: "سننظم أوراقنا وأوقاتنا ونفصل بين مواعيد اللجان ومواعيد الجلسة العامة ونحترمها جميعًا ونعيد التصويت الإلكتروني ونضبط نسب الحضور طبقًا للدستور في التصويت وطبقًا لنوعية القوانين المنظورة".

وأضافت عبد الحليم، أنه يجب أن تصدر الأمانة العامة تقارير دورية نصف شهرية عن انجازات البرلمان، وترسلها إلى الإعلام والرأي العام، كي يعلم الجميع ما يقوم به البرلمان من انجازات ملموسة، وكي يعلم المواطن المصري ما يقوم به النواب من تشريعات ورقابة.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إذاعة الجلسات على الهواء ليكون البرلمان على مريء ومسمع من الجميع، فلا يوجد لدينا ما نخفيه، ولن نترك البرلمان عرضه لتقويل أو افتراءات، على حد قولها.

كما طالبت النائبة، الأمانة العامة بضرورة إصدار التقارير التي من شأنها توضيح القوانين التي تناقش والأدوات الرقابية التي يتم بحثها وردود الحكومة عليها.