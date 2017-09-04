والد "توائم أسيوط الخمسة": حياة أطفالي في خطر بسبب نقص الحضانات - صور

أسيوط - أسامة صديق:

ناشد والد توائم أسيوط الخمسة "سعودي محمد سيد"، اليوم الإثنين، المسئولين بمحافظة أسيوط، ووزارة الصحة بالتدخل لإنقاذ حياة أطفاله الخمسة، وتوفير الحضانات اللازمة لهم لعدم قدرته على تحمل تكاليف المستشفى الخاص، وعدم توفر حضانات بالمستشفيات الحكومية أو الجامعية، ما يمثل خطرًا على حياة أطفاله.

وأشار والد التوائم الخمسة، إلى أنه أطلق عليهم أسماء "أحمد" و"مؤمن" للذكور و"سماح" و"شمس" و"قمر" للإناث.

وأضاف، أنه يتحمل أكثر من 3750 جنيهًا في اليوم، تكاليف الحضانات للتوائم الخمسة، بالإضافة إلى مصاريف المستشفى التي تجاوزت 30 ألف جنيه، حتى الآن، وهو لايملك إلا مرتب وظيفته في التربية والتعليم، بالإضافة إلى أن هذا الحمل هو الثاني للأم بعد ولادتها توأمًا في حملها الأول مما يمثل عبئًا ماديًا كبيرًا عليه.

واستقبل مستشفى الحياة الخاصة بمدينة أسيوط، الأم "سماح. م" من قرية موشا التابعة لمركز أسيوط، في حالة إعياء شديدة على خلفية شعورها بآلام الولادة، وأجرى الدكتور الدكتور عبداللطيف عبدالمعز أستاذ طب الأطفال والمبتسرين بمستشفى طب الأطفال بجامعة أسيوط، والدكتور مؤمن أحمد كامل أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط، عملية جراحية قيصرية عاجلة لإنقاذ حياة الأطفال الخمسة، حيث وضعت ذكرين و3 إناث بعد 7 أشهر فقط من الحمل.