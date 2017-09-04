الوادي الجديد تبدأ وقف تحصيل الضريبة العقارية على الزراعات
الوادي الجديد تبدأ وقف تحصيل الضريبة العقارية على الزراعات
02:26 م الإثنين 04 سبتمبر 2017
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن رأفت حسين، مدير عام الضرائب العقارية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات وقف تحصيل الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية.
أكد رأفت، لـ"مصراوي"، أنه بدء تفعيل قرار وقف التحصيل اعتبارًا من يوم 1 أغسطس المنقضي2017، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة 3 سنوات متتالية.
أشار إلى أن القرار جري تنفيذه تفعيلا للقانون رقم 143لسنة 2017، لوقف تحصيل الضرائب عن الأراضي الزراعية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
حريق يلتهم حظيرة ماشية في الوادي الجديد (صور)
-
إحالة مدير إدارة صحية و9 أطباء وممرضين للتحقيق بالوادي الجديد
-
وقف استشاري جراحة عن العمل بمستشفى الفرافرة في الوادي الجديد
-
"ثقافة الوادي الجديد" تنظم سهرة فنية لمواطني واحة الخارجة
إعلان
إعلان