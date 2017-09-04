الوادي الجديد تبدأ وقف تحصيل الضريبة العقارية على الزراعات

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رأفت حسين، مدير عام الضرائب العقارية، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات وقف تحصيل الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية.

أكد رأفت، لـ"مصراوي"، أنه بدء تفعيل قرار وقف التحصيل اعتبارًا من يوم 1 أغسطس المنقضي2017، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة 3 سنوات متتالية.

أشار إلى أن القرار جري تنفيذه تفعيلا للقانون رقم 143لسنة 2017، لوقف تحصيل الضرائب عن الأراضي الزراعية.