أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الزراعة بالغربية: محصول الذرة بالمحافظة بلغ 187 ألف أردب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الزراعة بالغربية: محصول الذرة بالمحافظة بلغ 187 ألف أردب

02:22 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

الزراعة بالغربية: محصول الذرة بالمحافظة بلغ 187 ألف أردب

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

أكد المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الاثنين، أن إجمالي محصول الذرة هذا العام بمحافظة الغربية بلغ 179ألف و 271 أردب شامية وبيضاء بالإضافة إلى 8 آلاف و200 أردب ذرة نيلي " دراوة ".

وأضاف العتال في تصريحاته لـ"مصراوي" أن إنتاجية محصول الحقول الإرشادية والتى أشرفت عليها المديرية بلغ 40 أردب للفدان على عكس الحقول الأخرى التي تتراوح نسب الانتاج فيها بين 25 و 28 .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • توريد 175 ألف طن قمح كحصيلة نهائية لشون الغربية

    أخبار

  • توريد 176 ألف طن قمح لشون الغربية

    أخبار

  • الزراعة بالغربية: توريد 174 ألف طن قمح لشون المحافظة

    أخبار

إعلان

55c5e33e45.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم