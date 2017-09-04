الزراعة بالغربية: محصول الذرة بالمحافظة بلغ 187 ألف أردب

الغربية - مروة شاهين:

أكد المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الاثنين، أن إجمالي محصول الذرة هذا العام بمحافظة الغربية بلغ 179ألف و 271 أردب شامية وبيضاء بالإضافة إلى 8 آلاف و200 أردب ذرة نيلي " دراوة ".

وأضاف العتال في تصريحاته لـ"مصراوي" أن إنتاجية محصول الحقول الإرشادية والتى أشرفت عليها المديرية بلغ 40 أردب للفدان على عكس الحقول الأخرى التي تتراوح نسب الانتاج فيها بين 25 و 28 .