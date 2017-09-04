أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

02:19 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:
ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عامل حرفي بمنطقة باب شرقى هارب من أحكام بالسجن 50 سنة في قضايا "مباني" مخالفة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقى يفيد ضبط المدعو"ت.ع.ع" 37 عامًا، عامل حرفى، مقيم منطقة النزهة.

وبالفحص تبين أن المتهم محكومًا عليه في عدد 122 حكم حبس جزئي ومستأنف فى قضايا "مباني".

وبلغت إجمالى الأحكام الصادرة ضد المتهم السجن 50 سنة.
جرى تحرير محضر بالواقع وجاري التنفيذ عليه .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط هارب من السجن المؤبد في الشرقية

    أخبار

  • ضبط عامل بحوزته 5 بنادق و115 طلقة في سوهاج

    أخبار

  • تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط هارب من مؤبد انتحل صفة ضابط بالجيش

    أخبار

إعلان

42fe7c19c6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم