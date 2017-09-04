ضبط عامل هارب من 50 سنة سجن في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عامل حرفي بمنطقة باب شرقى هارب من أحكام بالسجن 50 سنة في قضايا "مباني" مخالفة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شرطة باب شرقى يفيد ضبط المدعو"ت.ع.ع" 37 عامًا، عامل حرفى، مقيم منطقة النزهة.

وبالفحص تبين أن المتهم محكومًا عليه في عدد 122 حكم حبس جزئي ومستأنف فى قضايا "مباني".

وبلغت إجمالى الأحكام الصادرة ضد المتهم السجن 50 سنة.

جرى تحرير محضر بالواقع وجاري التنفيذ عليه .