خروج شقيق أطفال المنوفية المتوفين في ظروف غامضة من المستشفى

المنوفية- مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إن الطفل رمزي عزب البالغ من العمر 5 سنوات وابنة عمه ريناد طلعت، 4 سنوات خرجا من مستشفي الجامعة عقب إجراء الفحوصات لهم وجميع الأشعة والتحاليل عقب وفاة 3 من أطفال أشقاء للأول في ظروف غامضة.

وأكدت سرور، أن طبيبة الوحدة بقرية كفر بني غريان بمركز قويسنا تتابع حالة الطفلين الصحية، بعد أن جرى فحصهما وتبين عدم وجود أي أعراض مرض عليهما.

وتابعت، أن فريق من وزارة الصحة سيزور المحافظة غدًا الثلاثاء، لاستكمال باقي الإجراءات وإعلان نتائج التحاليل والعينات التي جرى الحصول عليها من القرية خلال أسبوع بعد ورودها من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأضاف، سامي عزب، عم الأطفال، أن وزارة الصحة حصلت على عينات دم من أهل الطفل والمترددين عليهم ومن الطلمبات الحبشية والترعة المارة بالقرية والطعام والشراب وفحص الاماكن التي كان ينام بها الأطفال المتوفين.

وأوضحت سرور، أن النيابة استجوبت والدي الأطفال بشأن الطعام الذي تناولوه وعلاقتهم بالآخرين وبأقاربهم ولم تصدر قرار حتي الآن بأي إجراءات.

وعلي الجانب الآخر حررت مديرية صحة المنوفية محضر إثبات حالة ضد طبيب الاستقبال وكاتب بمستشفي قويسنا المركزي لتراخيهم عن العمل في يوم 19 اغسطس وعدم تسجيل دخول الطفل طلعت الشقيق المتوفي الثاني وخروجه دون إثبات حالته.

وكانت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية انتقلت السبت، إلى قرية كفر بنى غريان التابعة لمركز قويسنا؛ للتحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة بعدها شكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية كل من مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا.

كما أكد فرج عبد الحميد جد الأطفال أن أحفاده توفوا في فترات متقاربة؛"وفاء - عمر سنة" في 16 أغسطس، ولحقها شقيقها "طلعت - 3 سنوات ونصف" بعدها بـ 3 أيام، ثم شقيقتهم الثالثة "حنين - 4 سنوات ونصف"أول أيام عيد الأضحى، دون سبب طبي معروف.