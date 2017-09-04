محافظ سوهاج: رفع 14 طن مخلفات بنطاق "طما"

سوهاج – عمار عبد الواحد

شدد الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باستمرار حملات النظافة والتجميل وتكثيف تلك الحملات بالحدائق العامة والمتنزهات خاصة مع إقبال المواطنين على تلك الأماكن لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قامت خلال أيام العيد بعدد من حملات النظافة والتجميل أسفرت عن رفع 14 طن من المخلفات الصلبة , وقد استهدفت تلك الحملات مدينة طما ونطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي المدمر.

مشيراً إلي أنه جرى رفع المخلفات والتراكمات ورفع كفاءة الشوارع وتمهيدها بقرى المدمر، كوم أشقاو، سليم، كوم السعادة، وكذلك نطاق الوحدة المحلية لقرية الرياينة المعلق.

وجرى رفع القمامة والإشغالات من طريق الرياينة المعلق بداية من نزلة عبد الله حتى كوبري الهدار غرباً ومن كوبري الهدار حتي كوبري الستين مرورا بقرية الجباب والرياينة المعلق ومدخل قرية الحسنة.