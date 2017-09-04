أخبار عاجلة

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

300 معلم جديد في الوادي الجديد يتسلمون عملهم عقب إجازة العيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

300 معلم جديد في الوادي الجديد يتسلمون عملهم عقب إجازة العيد

01:46 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

300 معلم جديد في الوادي الجديد يتسلمون عملهم عقب إجازة العيد


الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات تسليم العمل للفائزين في مسابقة لـ300 معلم، الذين اجتازوا الاختبارات لتشغيلهم بمركزي الفرافرة وباريس عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

أكد علاء خليفة، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن المديرية ستبدأ استقبال المعلمين الجدد لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والدفترية اللازمة لتسليمهم العمل بمدارس إداراتي الفرافرة وباريس، على أن يحضر المعلم بنفسه إلي مقر المديرية، ومعه أصول المستندات التي تقدم بها للمسابقة.

أضاف علاء، أن المديرية ستتولى توزيع المعلمين في المدارس بمركزي الفرافرة وباريس حسب العجز في التخصصات والاحتياجات الفعلية لكل قرية.

وكانت الوادي الجديد، أعلنت يوم 31 أغسطس المنقضي نتيجة مسابقة تشغيل 300 معلم في مركزي الفرافرة وباريس، لمواجهة العجز في بعض التخصصات بالمدارس في المركزين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قبل "المدارس".. زيادة الإقبال على شواطىء الإسكندرية في آخر أيام العيد

    أخبار

  • بالصور.. لجان متابعة تجوب المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بكفر

    أخبار

  • محافظ الدقهلية يفتتح معرض منتجات عيد الأضحي ومستلزمات المدارس (صور)

    أخبار

  • وكيل "تعليم الدقهلية" يجتمع بمديري الإدارات لبحث استعدادات العام الدراسي

    أخبار

إعلان

143002f3a2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم