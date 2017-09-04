300 معلم جديد في الوادي الجديد يتسلمون عملهم عقب إجازة العيد



الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات تسليم العمل للفائزين في مسابقة لـ300 معلم، الذين اجتازوا الاختبارات لتشغيلهم بمركزي الفرافرة وباريس عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة.

أكد علاء خليفة، مدير مركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن المديرية ستبدأ استقبال المعلمين الجدد لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والدفترية اللازمة لتسليمهم العمل بمدارس إداراتي الفرافرة وباريس، على أن يحضر المعلم بنفسه إلي مقر المديرية، ومعه أصول المستندات التي تقدم بها للمسابقة.

أضاف علاء، أن المديرية ستتولى توزيع المعلمين في المدارس بمركزي الفرافرة وباريس حسب العجز في التخصصات والاحتياجات الفعلية لكل قرية.

وكانت الوادي الجديد، أعلنت يوم 31 أغسطس المنقضي نتيجة مسابقة تشغيل 300 معلم في مركزي الفرافرة وباريس، لمواجهة العجز في بعض التخصصات بالمدارس في المركزين.