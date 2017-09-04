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إحباط 35 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالبناء المخالف خلال العيد

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مصراوي Masrawy

إحباط 35 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالبناء المخالف خلال العيد

01:44 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

إحباط 35 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالبناء المخالف خلال العيد

القليوبية - أسامه علاء الدين:
أحبطت الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالقليوبية، 35 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالبناء المخالف، خلال أجازة العيد منها 10 حالات بقري مركز بنها، و2 بطوخ، و3 بقليوب، و7 بشبرا، حيث تم إزالة التعديات فورا من خلال لجان المتابعة والنوبتجيات المكلفة بمراقبة الموقف طوال ايام العيد بجميع مدن المحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أنه لن يسمح بأي تعديات جديدة علي أراضي أملاك الدولة من جديد داخل اراضي القليوبية.

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مصراوي Masrawy

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