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بالصور.. توافد الآلاف على شواطىء رأس البر قبل بدء الدراسة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. توافد الآلاف على شواطىء رأس البر قبل بدء الدراسة

01:40 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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دمياط – محمد إبراهيم
شهدت مدينة رأس البر توافد الآلاف من المواطنين على شواطئها، اليوم الاثنين، لقضاء آخر أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالحدائق والمناظر الطبيعية وسط إقبال العشرات من رحلات اليوم الواحد من المحافظات المختلفة قبل بداية الموسم الدراسي.

وتفقد اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن دمياط عددًا من الخدمات الأمنية برأس البر مؤكدًا ضرورة أن تكون في حالة استنفار دائم ويقظة مستمرة ومواجهة أي خروج عن الشرعية أو إخلال بأمن واستقرار البلاد.

وكثفت الوحدة المحلية حملات الرقابة على الشواطىء للتأكد من الالتزام بالنظافة وجرى الدفع بـ 100 رجل إنقاذ لتأمين وسلامة الرواد، وتجهيز خمس عربات إسعاف وأربع خيم للأطفال التائهين.

وقال محسن عزيز، رئيس المدينة، إنه جرى إنقاذ 82 حالة من الغرق خلال عطلة العيد فضلا عن تسليم أكثر من 150 طفلا تائهين إلى ذويهم، موضحًا أن هناك حالة من الاستنفار بين موظفي الوحدة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين.

وأضاف عزيز، أن الموسم الصيفي مستمر وأنه يتابع مستوى النظافة على مستوى الشواطىء والشوارع بنفسه يوميًا، لافتًا إلى أن المدينة استقبلت أكثر من مليوني شخص خلال إجازة عيد الأضحى، وأن عمال الوحدة يعملون من أول ضوء النهار حتى آخر ضوء لتوفير جميع الخدمات الشاطئية لرواد المدينة.

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