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بالصور.. عاملون بالدلتا للسكر بكفر الشيخ يحتجون على "علاوة الغلاء"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عاملون بالدلتا للسكر بكفر الشيخ يحتجون على "علاوة الغلاء"

01:38 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار
نظم العاملون بمصنع الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام بوابة المصنع، وفى داخل ساحاته، اعتراضًا على ما وصفوه قرار إدارة الشركة، بإضافة علاوة غلاء للعاملين، على البدلات، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية، والذى يتضمن بوضعها على الراتب الأساسى.

وكشف العاملون المحتجون، خلال وقفتهم، عن منح إدارة الشركة هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسى، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات.

فيما انتقلت قوات من الشرطة بمركز شرطة الحامول، محاولة منهم لفض وقفة هؤلاء العاملون، كما التقت بهم للاستماع لمطالبهم، ولكن أصر العاملون على مطالبهم .

وتضمنت تلك المطالب، والتى أبلغوها لرجال الشرطة، الإبقاء العلاوة على الراتب الأساسى كما هى، وزيادة بدل الوجبة ليتماشى مع زيادة الأسعار الحالية، وزيادة البدلات، كما أقرها قانون العمل، مهددين بالتوقف والإضراب عن العمل، مالم تستجيب إدارة الشركة لمطالبهم، والموافقة عليها، بشأن هذه العلاوة، ومعها هذه المطالب الأخرى.

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