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القبص على عاطل استعان بصديقة لسرقة منزل خالته بالسيدة زينب

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مصراوي Masrawy

القبص على عاطل استعان بصديقة لسرقة منزل خالته بالسيدة زينب

02:14 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

القبص على عاطل استعان بصديقة لسرقة منزل خالته بالسيدة زينب

المتهمين

كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، القبص على عاطل استعان بصديقة لسرقة منزل خالته بمنطقة السيدة زينب.

تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغاً من زينب فاروق، 52 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، باكتشافها سرقة 2 إنسيال ذهب، وجهاز رسيفر، و4ساعات، ونضارة، من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد، وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك الحمام.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ع. ع"، و"ع. أ" نجل شقيقة المبلغة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأنهما نظرًا لوجود صله القرابة بينهما وبين المجني عليها، وعلمهما بسفرها للمصيف خططا لسرقتها، وفى سبيل ذلك قاما بالتسلق وكسر شباك الحمام والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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