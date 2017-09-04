مضيفة سياحة تتفق مع عاطلين على سرقة صديقاتها عقب تنزههن بالأميرية

كتب- محمد الصاوي:

لجأت مضيفة سياحية، إلى حيلة لسرقة صديقاتها، بأن اتفقت مع عاطلين على أن تتصل بأحدهم عقب انتهاء تنزهها، وصديقاتها بزعم أنه سائق بشركة نقل المواطنين، ومن ثم استقلال السيارة معه لتوصيلهم، أثناء ذلك أشهر سلاح في وجههما، وأشهر الآخر سلاح أبيض في وجههما، والذي كان ينتظر في المكان المتفق عليه، استولوا على هواتفهن وفرا هاربين حتى تم ضبط المتهمان، وكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغاً من كل من سمر ذو الفقار، 28 سنة، محامية ومقيمة ـ دائرة قسم شرطة المطرية، وشروق هاشم، 23 سنة، محامية، ومنة الله يحيى، 23 سنة، حاصله على ليسانس آداب ومنى عنتر، 28 سنة مضيفة سياحية ومقيمة دائرة قسم شرطة المطرية.

بأنهن حال تواجدهن أمام مقهى ليالي زمان الكائنة ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وقامت الرابعة بالاتصال بشركة أوبر لإحضار سيارة لتوصيلهن لمسكنهن، وعقب استقلالهن السيارة وحال سيرهم بشارع الشركات دائرة قسم شرطة الأميرية قام قائد السيارة بالتوقف وتهديدهن بسلاح ناري، كان بحوزته وأثناء ذلك حضر شخص أخر ترجل من إحدى السيارات وبحوزته سلاح ابيض " مطواة " وقاما بالاستيلاء منهن على 3 هاتف محمول ، ومبلغ مالي 800 جنية كرها عنهن ولاذا بالفرار وأثناء فحص البلاغ قامت الرابعة بادعاء شعورها بحالة إعياء وقامت بالانصراف من ديوان القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل البلاغ أمكن التوصل إلى أن السيارتين المستخدمتان في الواقعة تحملان أرقام (أ و و 186 ماركة هيونداى أكسنت موديل 2013م فيراني اللون، ب م ى 615 ماركة كيا موديل 2011م سوداء اللون).

وبالكشف الفني على السيارتين؛ تبين أن الأولى ملك أحمد السيد، والثانية ملك هيثم على وباستهدافهما بمأمورية، أسفرت عن ضبطهما، وبسؤالهما قرر بأن السيارتين بصحبة نجليهما كلا من محمد أحمد، 25 سنه،" وعمرو هيثم، 33 سنه، عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددا عليها أسفرت إحداها عن ضبطهما استقلالهما السيارتين وبحوزة الأول طبنجة صوت، طلقة خرطوش عيار 12 مم، وبحوزة الثاني سلاح أبيض " مطواة " والمستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات، أيداها وأقرا بانهما يرتبطان بعلاقة صداقه بزوج المبلغة الرابعة، وأنهما اتفقا معها على سرقة المبلغات من الأولى إلى الثالثة والتي ترتبط بهن بعلاقة صداقه، وأنها توجهت صحبة باقي المبلغات للتنزه، وحال عودتهم لمسكنهن قامت بالاتصال بالمتهم الأول عقب إيهامهن أنها قامت بالاتصال بشركة أوبر لإرسال سيارة لتوصيلهم لمسكنهن، فتوجه إليهن الأول واصطحابهن بالسيارة قيادته وانتظره المتهم الثاني بالسيارة قيادته بمكان الواقعة، وفور وصولهم قاما بتهديدهن بطبنجة صوت وسلاح أبيض المضبوطان بحوزتهما والاستيلاء منهن على المسروقات ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.

بعرض المتهمان والمضبوطات على المجني عليهن تعرفن عليهم، واتهموهما والمبلغة الرابعة بالسرقة، وتحرر المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.