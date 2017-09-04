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لاكتشافها محاولة سرقتها.. "فران" يطعن جارته خلال نومها بالمعصرة

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مصراوي Masrawy

لاكتشافها محاولة سرقتها.. "فران" يطعن جارته خلال نومها بالمعصرة

01:35 م الإثنين 04 سبتمبر 2017

المتهم

كتب- محمد الصاوي:
نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على فران، عقب تسلله لشقة جارته ربة المنزل، ومحاولة سرقتها أثناء نومها، إلا أنها شعرت به، وأثناء محاولتها الاستغاثة بالجيران، تعدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها طعنة بالبطن، واستولى على مبلغ 450 جنيها وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغاً من مستشفى حلوان العام، باستقبالها "بسيطة ا م" 51 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح نافذ بالبطن، وبالانتقال وبسؤال المجني عليها قررت أنها خلال نومها بالشقة، شعرت بوجود حركة وعبث بمحتوياتها، حيث تلاحظ لها تواجد "وليد ف ح" 25 سنة، فران، والسابق اتهامه في القضية رقم 24225 لسنة 2015 حلوان "سرقة متجر"، وأثناء قيامها بالاستغاثة بالجيران قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" محدثاً ما بها من إصابات والاستيلاء على مبلغ 450 جنيه، وفر هاربا.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، فتم إعداد الأكمنة وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظرًا لسكنه بعقار مجاور لسكن المجني عليها، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك قام بالصعود أعلى سطح العقار سكنه والقفز لسطح العقار محل الواقعة.

وأشار المتهم في اعترافاته انه تمكن من دخول شقة المجني عليها نظرا لأن باب الشقة كان مفتوحا، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه، والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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