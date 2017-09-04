الداخلية: ضبط 1599 قضية مخدرات و1598متهمًا في حملات أمنية خلال أسبوع

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، وجهات الوزارة المعنية، من ضبط (1599) قضية "اتجار وتعاطي في المواد المخدرة"، و(1598) متهماً خلال أسبوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تأتي تلك الحملات في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بناء على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.