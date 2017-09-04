في زي النساء.. ضبط 3 أشخاص قبل سرقتهم شقة صاحب محل ملابس بدار السلام

كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث القاهرة، بمساعدة أهالي منطقة دار السلام، في القبض على 3 أشخاص بمحل ملابس، خلال ارتداءهم النقاب بالمنطقة، واعترفوا أنهم كانوا في طريقهم لسرقة شقة صاحب المحل، لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية في شقته بالمنطقة.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بضبط 3 أشخاص يرتدون ملابس نسائية "عباءة ونقاب"، وانتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهم.

ومن خلال الفحص تبين أنهم كل من "عبد العزيز أ ج" 21 سنة، عامل بمحل للملابس الرياضية، وبحوزته 3 مفاتيح مصطنعة، و"أحمد م ف" 21 سنة، عامل، بمحل للملابس، و"أية ع أ" 16 سنة، طالبة.

وبمواجهتهم اعترف المتهمان الأول والثاني بارتدائهما الزي النسائي والنقاب بقصد التخفي لارتكاب واقعة سرقة مسكن "محمد أ ح" 30 سنة، صاحب محل الملابس الرياضية، وأضاف الأول أنه نظرا لعمله طرف المجني وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة سكنه فخطط لسرقته، مشيرا إلى أنه تحصل على مفتاح الشقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة".

وأضاف المتهم أنه تمكن من اصطناع نسخة من المفاتيح، واستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه واتفقا على اصطحابهما الثالثة عقب إيهامها بقيامهما بالبحث عن شخص لوجود خلافات بينهما وخشية افتضاح أمرهما، وبمواجهة الثاني والثالثة بما جاء بأقوال الأول أيداها، وباستدعاء المجني علية تعرف على المتهم الأول واتهمه وباقي المتهمين بالشروع في سرقته، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.