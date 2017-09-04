ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 8 كجم "حشيش" قبل ترويجه بالقاهرة

كتب- محمد الصاوي:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الاثنين، في ضبط 3 عناصر إجرامية متخصصة في تجارة المواد المخدرة، وبحوزتهم 8 كجم من مخدر الحشيش قبل ترويجه بمدينة نصر.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من، إسلام إ. ي "34سنة عاطل"، مقيم بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر، السابق اتهامه في قضية "مخدرات"، المطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة بالإكراه"، المقضي فيها بالسجن المؤبد، ومحمد ع. م "31سنة عاطل"، مقيم بذات العنوان ، السابق اتهامه في 5 قضايا، ومحمد س. ع "32سنة عاطل"، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، المطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، مقضي فيها بالحبس شهرًا، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة ثان مدينه نصر، سوقاً لتجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط ادارة مكافحة المخدرات من ضبطهم، حال استقلالهم السيارة رقم (ق ر ع 791) ملك وقيادة الثاني، بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وبحوزتهم 8 كيلو و110 جرامات من مخدر الحشيش و445 جنيها.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.